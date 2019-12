Mission impossible en "1917"

La mission de ces deux jeunes soldats : franchir les lignes ennemies et transmettre un message pour empêcher un bataillon de 1600 hommes de se faire massacrer par les Allemands

Sam Mendes a présenté a première de son film à Londres.

1917 est le titre du film et le réalisateur s'est inspiré des histoire que son grand père lui a raconté.

Sam Mendes, réalisateur et producteur : "Il a fait la guerre de 1916 à 1918, il était très jeune. Il s'est enrôlé et il n'a rien raconté à personne pendant des années. Mais il a décidé de le raconter à ses petits-enfants. Et c'étaient des histoires très émouvantes. Ce film essaie de transmettre cet esprit. C'est à cause de mon grand-père, mais il ne s'agit pas de mon grand-père."

Sam Mendes cosigne le script de ce film qu'il a voulu immersif.

Les travellings sont nombreux et le réalisateur à quel point le tournage fut nerveusement épuisant.

Sam Mendes, réalisateur et producteur : "Il arrive qu'on fasse une de prise de huit minutes, qu'on obtienne sept minutes magiques, mais que quelqu'un fasse tomber un accessoire ou que le caméraman trébuche et là on doit tout recommencer, les sept minutes de magie sont inutilisables...Dans ces moments là je me suis demandé pourquoi m'étais-je infligé ça, que c'était vraiment stupide...Mais à contrario quand on a la prise, qu'on est exalté par toute son énergie, et bien on oublie tout et on a hâte de recommencer. C'était vraiment un projet particulier, on était toujours entre l'espoir et le désespoir."

1917, un film de Sam Mendes, le sortie sort en salle juste après Noël, en France ce sera le 15 janvier.