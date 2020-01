Cinéma : le plein d'action en 2020

L'année 2020 fera la part belle aux films d'action. Parmi les longs métrage les plus attendus, "The King's Man : Première mission", de Matthew Vaughn , le préquel de la saga d'espionnage Kingsmans, dont les deux premiers volets ont été un franc succès au box-office.

