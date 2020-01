Micheal Ward, l'une des révélations de l'année, nommé aux BAFTA's Award

Le Rising Star BAFTA Award récompense chaque année au Royaume-uni les nouveaux talents du cinéma.

L'un des plus prometteurs pour 2020 est Micheal Ward qui joue dans Blue Story, une adaptation de la série YouTube de Rapman sur deux jeunes amis qui deviennent rivaux dans une guerre de rue dans les banlieues du sud de Londres.

Le film a suscité une controverse après que le multiplexe britannique Vue ait retiré le film des écrans à la suite d'une bagarre lors de la semaine d'ouverture dans une salle à Birmingham.

Pour Micheal Ward : "Ce qui s'est passé n'est pas idéal bien sûr, et ce n'est pas ce que nous voulions. Cet incident n'aurait pas du se produire... Donc je suis simplement content que personne n'ait été blessé, et c'est le principal. Et maintenant, quand les gens regardent le film, ils le prennent pour ce qu'il est et ne l'associe plus seulement à la violence. Ils réalisent aussi qu'il s'agit d'une histoire d'amour et c'est ce qu'on essaye de faire passer et de communiquer."

Bien que les nominés soient choisis par les jurys du BAFTA, le gagnant du Rising Star Award est la seule catégorie du BAFTA Film Award entièrement choisie par les votes du public.

Amanda Berry, directrice générale du BAFTA : "C'est une liste éclectique et brillante, et j'en suis très heureuse. Avec des performances incroyables et très différentes aussi les unes des autres. Blue Story a eu un sacré parcours, n'est-ce pas, avec tout ce qui s'est passé à la sortie du film. C'est le film le plus incroyable de la sélection. Donc, si vous ne l'avez pas vu, s'il vous plaît, allez le voir."

Les BAFTA Film Awards se dérouleront le dimanche 2 février au Royal Albert Hall à Londres.