Scandale, avec Charlize Theron sur le harcèlement sexuel et l'affaire Fox News

Ce ne sont pas des stars de cinéma, mais de télévision.

Megyn Kelly et Gretchen Carson sont les deux présentatrices qui ont permis en 2016 la chute de l'ancien patron de Fox News, Roger Ailes, qu'elles ont accusé d'harcèlement sexuel.

L'histoire a inspiré le film Scandale, interprété par Nicole Kidman et Charlize Theron, qui produit également le film : " Je suis vraiment fière que nous ayons fait un film divertissant et qui, du coup, est surprenant. Je pense que lorsqu'on fait un film sur un sujet comme le harcèlement sexuel ou les femmes à la Fox, les gens pensent savoir ce que va être le film. Mais ce qui a été la plus belle surprise, c'est que les gens ont été tout simplement complètement surpris par cela. Ce n'est pas un ennuyeux et sérieux sur le harcèlement sexuel."

Aux côtés de Nicole Kidman et Charlize Theron, on retrouve Margot Robbie, la nouvelle étoile montante du cinéma américain, que l'on avait découvert dans le film de Scorsese, Le Loup de Wall Street et qui a confirmé tous les espoirs dans le dernier Tarantino, Once upon a Time in Hollywood...

Le film a en tout cas été écrit et réalisé pour toucher tous les publics, comme le rappelle Charlize Theron : "C'est toujours dangereux de dire à un public ce qu'il doit ressentir. Et j'adore le fait que quand on a projeté ce film, les gens prennent vraiment les choses différemment. Et ça a été une expérience très surprenante pour nous, qui avons porté le film, de voir comment les hommes y réagissent et comment les jeunes femmes y réagissent aussi, ainsi que les femmes plus âgées".

Le film sort cet hiver dans le monde entier alors que débute à New York le procès du producteur de cinéma Harvey Weinstein, accusé d'harcèlements et d'aggressions sexuels à répétition.