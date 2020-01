Turkstream, ou le symbole du rapprochement turco-russe

C'est une nouvelle route du gaz qui a été inaugurée ce mercredi : Le Turkstream est officiellement et symboliquement entré en service lors d'une cérémonie à Istanbul en présence des présidents russes et turc.

L'immense gazoduc, 1.000 km entre Anapa en Russie à Kiyiköy en Turquie,0 symbolise le rapprochement stratégique mais surtout économique entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Il est censé alimenter la Turquie et le sud de l'Europe en gaz russe via la mer Noire, et contourner l'Ukraine, désormais un partenaire indésirable de la Russie en matière d'énergie.

TurkStream a déjà commencé la semaine dernière à alimenter la Bulgarie, frontalière de la Turquie, et est en train d'être prolongé en direction de la Serbie et de la Hongrie.

Après la crise diplomatique de 2015, Russie et Turquie se sont rapprochées depuis deux ans mais leurs divergences persistent sur les dossiers libyen et syrien.