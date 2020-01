Les Siffleurs sort sur les écrans : un film noir venu de Roumanie étonnant

La Roumanie a vu une génération de cinéastes talentueux éclore après la chute de Ceauscescu il y a trente ans.

Corneliu Porumboiu en fait partie et présente Les Siffleurs, un film noir/polar qui nous entraîne de Bucarest en Roumanie à La Gomera sur les Iles Canaries, aux confins de l'Europe.

Le film était en compétition à Cannes, une occasion en or pour accéder au marché international, comme nous le rappelle le réalisateur : "C'est très difficile pour un film de langue roumaine d'être distribué à l'étranger et c'est important d'être ici à Cannes parce que c'est le plus grand festival au monde, et le principal marché pour les films, donc ça aide pour ce projet et en même temps, ça m'aide pour mon prochain projet".

Les Siffleurs nous embarque avec Cristi, un policier corrompu par des trafiquants de drogue, et qui veulent l'utiliser pour faire échapper un mafieux de prison.

Un stratagème pour communiquer est nécessaire : Cristi devra apprendre un langage sifflé unique au monde, et qui ne se parle qu'aux Iles Canaries... Il se rend sur place en compagnie d'une certaine Gilda, joué par l'ex-mannequin Catrinel Marlon.

L'actrice revient sur son apprentissage de cette langue : "Corneliu nous a dit que nous devions apprendre cette langue secrète, le "El Silbo". Pendant deux semaines, j'étais à Bucarest avec trois autres acteurs et nous avons appris la base. Quand on apprend la base, on apprend à garder le bras dans une certaine position et le doigt dans la bouche, et à trouver le son, car sinon, on ne peut pas siffler.

Le film est sorti le 8 janvier sur les écrans.