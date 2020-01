Spike Lee est le premier noir à être nommé Président du Jury à Cannes

Spike Lee vient d'être annoncé comme le futur Président du Jury du 72ème Festival de Cannes, et c'est la première fois qu'un artiste noir occupera cette fonction éminemment prestigieuse.

En 2018, son film BlacKkKlansMan fut très bien accueilli et reçu le Grand Prix du Jury, une sorte de Palme d'argent... L'adaptation de l'histoire vraie d'un policier qui infiltra le Ku Klux Klan dans les années 70 dans une petite ville des Etats-Unis.

Spike Lee est un familier de Cannes, sept de ses films ont déjà été sur la Croisette depuis le début de sa carrière dans les années 80.

Il a connu sa première sélection en compétition avec le film culte Do the Right Thing.

Le meilleur des films de Spike Lee :

Depuis, il n'a eu de cesse d'avoir un discours politique engagé contre le racisme et l'extrême-droite : "Nous attendons de nos dirigeants qu'ils nous donnent une direction, qu'ils prennent des décisions morales, et je voudrais dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne les États-Unis d'Amérique - cette connerie se passe partout dans le monde, cette connerie de droite n'est pas seulement l'Amérique, elle est partout dans le monde et nous devons nous réveiller."

Cette annonce suit de près celle des nominations aux Oscars où, une fois de plus, le manque de représentations des minorités ethniques est criant.

Eddie Murphy, incroyable dans Dolemite is My Name n'est pas nommé, et la seule artiste noire qui apparaît dans la liste est Cynthia Eviro pour Harriet, en course l'Oscar de la meilleure actrice...