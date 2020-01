Oscars : Joker rafle 11 nominations, Les Misérables pour le Meilleur film étranger

C'est une liste que tout le monde attendait : celle des nominations aux Oscars qui se dérouleront le 9 février.

Et il n'y a pas eu de grandes surprises avec, en tête des nominations (11 au total), le film de Todd Phillips, Joker, qui a déjà remporté le Lion d'or à Venise. Joaquin Phenix est évidemment nommé dans la catégorie de Meilleur acteur. Voici l'ensemble des nominés :

On retrouve aussi Once Upon in America de Quentin Tarantino pour l'Oscar du Meilleur Film, du meilleur réalisateur ainsi que pour les acteurs Leonardo Di Caprio et Brad Pitt, respectivement pour l'Oscar du second rôle et celui du Meilleur acteur.

The Irishman de Martin Scorsese, produit par Netflix, recueille aussi 10 nominations.

1917 recueille aussi plusieurs nominations, le film britannique signé Sam Mendes vient juste de gagner les Golden Globes...

La seule grande surprise vient de Parasite, le film sud-coréen recueille à lui seul 6 nominations dont celui du Meilleur Film et de Meilleur réalsiateur, une première pour un film asiatique.

Du côté du Meilleur film international, 4 films sur 5 sont européens, avec notamment Douleur et Gloire et Antonio Banderas nommé pour l'Oscar du Meilleur Acteur

On retrouve aussi Les Misérables, le film réalisé par Ladj Ly, français d'orgine africaine... l'un des seuls nominés cette année qui ne soit pas blanc...

Les femmes sont aussi sous-représentés puisque seul Greta Gerwig est nommé dans les principales catégories pour Les filles du docteur March.