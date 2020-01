La Commission européenne réfléchit au salaire minimum dans l’UE

Six Etats membres ne disposent pas d'un salaire minimum (Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie et Suède). Dans le reste de l'UE les montants varient fortement, il peut passer de 286 euros en Bulgarie à près de 2 000 euros au Luxembourg. Les pays scandinaves sont particulièrement réservés à propos de ce projet. Le député européen suédois Johan Danielsson soutient l’idée d’améliorer les salaires. Mais il "pourrait porter atteinte à notre modèle où les partenaires sociaux négocient les salaires sans l'intervention de l'Etat", souligne le social-démocrate.

