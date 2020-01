Le Louvre reste le musée le plus fréquenté au monde

Sur le podium du top cinq mondial, c'est le musée national d'histoire naturelle de Washington qui arrive à la seconde place. En troisième position, le musée national de Chine à Pékin, suivi du National air and space museum, à nouveau à Washington, et du British museum de Londres.

Immuable et inégalable, le Louvre reste le chouchou des visiteurs. L'an dernier, ils sont 9,3 millions à être venus se délecter de ses œuvres. C'est moins que le record absolu de 2018 avec 10,2 millions. Mais il reste le musée le plus fréquenté au monde.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.