A Berlin, un salon consacré à la mode durable

Des produits haut de gamme sont également présentés. La société allemande Like a Bird expose ses vêtements fabriqués à partir de matériaux recyclés. Son tout nouveau produit est un t-shirt qui combine coton et grains de café moulus.

Nous sommes capables de produire des chaussures recyclées de bonne qualité, avec un bon design et qui sont attrayantes. Et c'est ce que les gens veulent.

L'entreprise espagnole Ecoalf , fondée en 2013, compte aujourd’hui 70 magasins dans le monde entier. Elle propose vêtements et chaussures fabriqués à partir de matériaux en grande partie recyclés ou durable. Leurs vestes, par exemple, sont faites de plastique repêché des eaux de la péninsule ibérique. "Normalement, les pêcheurs sortaient et ensuite, ils rejetaient le plastique qui était pris dans leurs filets. Mais nous avons commencé à les payer à la place. Le plastique est transformé en fil et le fil est transformé en vêtements" continue Niels Garbe .

L'ensemble du mouvement "Fridays For Future" et la mentalité des générations qui arrivent est très différente de celle des consommateurs précédents. Il y a eu un grand pas en avant. Il y a 5 ans, il n'y avait presque aucun intérêt. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'éviter.

L'industrie de la mode et du textile est connue pour être l'une des plus polluante au monde. Mais au salon Neonyt de Berlin , ouvert en marge de la fashion week, l'écologie est le maître mot. Les 210 marques présentes, certifiées durable, présentent leurs alternatives durables au monde de la mode traditionnelle.

