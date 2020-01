Des millions d'hindous ont afflué, jeudi et vendredi, vers la ville indienne de Prayagraj, dans le nord du pays, non loin de Varanasi. Ils se sont baignés dans les eaux du Gange, un rituel par lequel ils se lavent de leurs péchés. Le festival dure un mois et attire chaque années des millions de fidèles et de touristes venus du monde entier.