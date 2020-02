La tempête Dennis frappe l'extrême ouest breton

Plus de No Comment

Les éléments se déchaînent à l'extrême ouest de la Bretagne. Après la Grande-Bretagne, la tempête Dennis a frappé, dimanche, Saint-Guénolé et Plobannalec-Lesconil. Les vagues battent la côte de Cornouailles tandis que quelques surfeurs intrépides bravent les intempéries. Comme à Bude le 12 février et à Saint-Guénolé, déjà, le 10 février , l'écume a recouvert les routes qui bordent le littoral.

