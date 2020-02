L'écume de mer se déverse dans une ville de Bretagne

Plus de No Comment

L'écume de mer s'est déversée dans des rues de Saint-Guénolé, en Bretagne, dans le nord-ouest de la France, à la suite de la tempête Ciara, ce lundi 10 février. La tempête a frappé de nombreuses régions d'Europe, atteignant la France, la Belgique et les Pays-Bas dimanche, après avoir provoqué d'importantes inondations au Royaume-Uni et dans certaines parties de l'Irlande.

