En Inde, la rue proteste contre la venue de Donald Trump

En marge de la visite de Donald Trump, des manifestations ont éclaté, lundi, dans plusieurs villes en Inde : à New Delhi, à Calcutta, à Guwahati et à Hyberabad, entre autres. Ils protestent contre la venue du président américain.

