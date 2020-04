Quel accès à la culture pendant cette période de confinement ?

Dans cette Europe confinée, les repères culturels passent au second plan. Les théâtres, les musées et les galeries d'art sont fermées, l'accès à la culture est considérablement réduit, ce qui est un sujet très préoccupant pour de nombreux acteurs de l'art, qui estiment qu'il est plus important que jamais pour les gens de cultiver un esprit créatif.

"Il est absolument vital que nous ayons toujours un accès facile à la culture. Nous avons les moyens de nous intéresser à l'histoire, aux cultures du passé, et du présent" estime Hartwig Fischer, directeur du British Museum. "On peut évoquer la façon dont les gens au cours des deux derniers millions d'années, ont relevé de grands défis, des problèmes de santé et d'autres défis et se sont imposés".

Certains guides touristiques, dans toute l'Europe, proposent de nouvelles façons créatives de faire des visites, malgré le confinement. À Stockholm, le conservateur du Moderna Museet, Ulf Eriksson constate un regain d'enthousiasme lors de ses visites virtuels. Les intéressés suivent, depuis leur domicile, les expositions proposées par le musée grâce à leur smartphone.

"Les gens sont tellement reconnaissants d'avoir quelque chose de nouveau pour casser la monotonie quotidienne de la quarantaine" explique-t-il.