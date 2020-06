Les prochains Jeux olympiques et paralympiques ont été repoussés à l'année prochaine en raison de la pandémie de coronavirus, mais les préparatifs se poursuivent à Tokyo qui pour l'occasion, deviendra la première ville au monde à accueillir deux fois les Jeux Paralympiques. La capitale nippone déploie de nombreux efforts pour que l'événement ait un impact durable sur le sport, mais également pour tous qui vivent au quotidien avec un handicap.

Chiaki Takada est en route pour l'entraînement. De son domicile au stade, cette athlète malvoyante japonaise bénéficie d'un environnement urbain aménagé pour le rendre plus accessible à tous. la jeune femme avait déjà participé aux Paralympiques de Rio. Pour ceux de Tokyo, elle a été sélectionnée pour le sprint et le saut en longueur. L'athlétisme est l'un des 22 handisports qui seront représentés.

"Représenter mon pays signifie pour moi l'accomplissement d'un rêve," confie Chiaki Takada. "Le handicap n'est qu'une caractéristique propre à chaque personne et nous ne sommes pas différents des gens ordinaires," dit-elle avant d'ajouter : "J'aimerais que ces Jeux soient l'occasion de supprimer les barrières entre les personnes handicapées et non-handicapées."

Chiaki Takada à l'entraînement © euronews

"Nous agissons pour l'avenir"

Le Japon considèrent que la diversité et l'inclusion sont essentiels au succès des JO. Tokyo veut offrir un accès sans obstacle dans les principales gares, terminaux de bus et aéroports pour permettre à chacun de jouer un rôle plus actif dans la société.

"Les informations sur cet accès sans obstacle au Japon commencent à être satisfaisantes : les gens partagent des informations utiles aux personnes en fauteuil roulant comme les emplacements des toilettes, des restaurants et des ascenseurs," fait remarquer Yuriko Oda, PDG de WheeLog,

"J'ai le sentiment que le Japon dans son ensemble veut profiter des JO et des Paralympiques pour se transformer," dit-elle.

Katsura Enyo, directrice générale adjointe "Préparation de Tokyo 2020" au sein du gouvernement métropolitain de Tokyo, renchérit : "Le succès des Jeux paralympiques est vraiment essentiel pour Tokyo. Nous ne faisons pas cela uniquement pour les personnes handicapées : c'est bénéfique pour les mères avec des poussettes, pour les personnes âgées… Tokyo a une population vieillissante, donc nous agissons aussi pour l'avenir," insiste-t-elle.

"La conception universelle sera ancrée dans notre société"

Pour les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, le développement durable et la contribution à l'avenir sont clés.

Les bénéfices des JO devront profiter à tous, aux générations actuelles mais aussi futures, et ce dans tout le pays.

Nous rencontrons le PDG du Comité d'organisation des Jeux de Tokyo dans son bureau qui surplombe le village des athlètes et plusieurs sites des Jeux Olympiques.

"60% des infrastructures existent déjà et les nouvelles installations seront au nombre de neuf. Elles se trouveront principalement dans cette zone," indique Toshiro Muto en montrant la baie. "Après les jeux," poursuit-il, "la Bay Area servira probablement de terrain de sport pour les jeunes. À travers les Jeux de Tokyo, les notions de conception universelle et d'accessibilité deviendront ancrées dans notre société : le concept le plus important pour nous, c'est une société inclusive," insiste-t-il.

Programmes de sensibilisation au handicap © euronews

Changer de regard grâce aux plus jeunes

Le Japon tente aussi de sensibiliser davantage la société au handicap. Cela passe notamment par des interventions auprès des plus jeunes.

"Les enfants apprennent plus rapidement parce qu'ils n'ont pas d'idées préconçues," fait remarquer Yasushi Yamawaki, président du centre de soutien paralympique de la Nippon Foundation. "Nous avons réalisé qu'enseigner aux enfants et les laisser transmettre ces valeurs aux parents, c'est beaucoup plus rapide que ce que nous pensions," dit-il.

"Nous avons une ville moderne : Tokyo est l'une des villes les plus avancées pour la conception universelle et pourtant, c'est une ville historique avec des temples, des sanctuaires et des traditions anciennes," indique-t-il avant de nous lancer une invitation : "Venez nous voir pour profiter non seulement des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, mais aussi de Tokyo et du Japon !"

Pour le Japon, les Jeux Paralympiques représentent bien plus que du sport. C'est un moyen de changer l'attitude de la société envers les personnes handicapées. C'est aussi une façon de faire comprendre à tous que les seules limites dans la vie sont celles que l'on s'impose à soi-même.