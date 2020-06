Le Festival du film d'animation d'Annecy se déroule cette année en ligne

C'est le plus grand et le plus respecté des festivals consacré à l'animation dans le monde, et il se déroule à Annecy, en France, du 15 au 30 juin.

Une vitrine formidable pour les films et les créateurs, avec aussi un marché pour l'animation sous toutes ses formes, le MIFA, qui réunit des professionnels du monde entier.

Cette année, le festival d'Annecy se déroule entièrement en ligne.

Mikaël Marin, Directeur du festival : "On sait, côté marché, que l'on a une très belle représentation géographique, bien sûr la France mais aussi les Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Espagne... et on a à l'ouverture quasiment le même nombre d'accrédités que le MIFA dans sa version physique, on approche petit à petit des 4000 accrédités, ce qui est pour nous une très bonne surprise."

Outre la compétition et la présentation des films, c'est donc toute une industrie qui se retrouve à Annecy sur le marché du film. Pitchs, Conférences, échanges entre professionnels et étudiants, producteur, distributeur, chaînes de télévision, plateformes, présentation de nouvelles technologies...

Le MIFA est le poumon économique de l'industrie au niveau mondial Mikaël Marin Directeur du festival

"Le MIFA, poursuit Mikaël Marin,_ c'est ce qui nous a poussé aussi à organiser cette édition en ligne, il y avait un vrai besoin de l'industrie et des professionnels d'échanger, on avait reçu de nombreux messages d'encouragements, les professionnels nous ont demandé si nous allions annuler cette édition, mais si c'est le cas, et que vous faîtes à la place quelque chose en ligne, nous serons derrière vous, et effectivement, les professionnels sont présents."_

L'animation s'adresse aujourd'hui à tous les publics et aborde les thématiques les plus variées, avec des films venus des cinq continents.

L'édition en ligne se tient jusqu'au 30 juin, tous les rendez-vous sont à retrouver sur le site du festival.