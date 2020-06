Norah Jones à la croisée des chemins

Norah Jones revient avec un nouvel album. Pour "Pick me up off the Floor", la chanteuse américaine pioche cette fois dans ses sessions d'enregistrement, lors desquelles elle a multiplié les collaborations,

Pour la fille de Ravi Shankar, qui a remporté neuf Grammy Awards, il s'agit d'une manière d'embrasser tous les styles.

"J'ai pensé que ce serait bien de sortir des titres issus de mes collaborations avec d'autres personnes et de casser un peu la logique habituelle de l'album", explique la chanteuse et compositrice. "J'ai pensé que cela pourrait m'ouvrir à d'autres choses, et c'est ce qui s'est passé. L'album en est sorti sans que je ne cherche à le faire. C'était vraiment une excellente façon de faire de la musique. Sans pression. Sans travail de longue haleine".

Il s'agit de son deuxième sorti cette année, après " Sister", issu de son trio féminin Puss N'Boots.

"J'étais très habitée par l'écriture", poursuit-elle. "Je crois que je n'ai jamais écrit autant de chansons en si peu de temps. D'habitude, je ne suis pas terriblement prolifique. Je vais passer par des sortes de phases créatives, mais faire ces sessions à intervalle régulier, c'était comme si j'alimentais un feu. J'étais constamment habitée par la musique".

"Pick me up off the Floor", est sorti ce jeudi chez Blue Note