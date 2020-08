no comment

Au moins onze personnes ont péri dans l'effondrement d'un immeuble d'habitation dans l'ouest de l'Inde. Les sauveteurs s'affairaient toujours ce mardi à la recherche des personnes portées disparues.

Dans l'après-midi, près de dix-huit heures après l'écroulement du bâtiment de 47 appartements, secouristes et équipes cynophiles avaient extrait onze corps et secouru un enfant de quatre ans retrouvé sain et sauf, ont indiqué les autorités locales.