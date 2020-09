ESA, NASA : des deux côtés de l'Atlantique, des programmes spatiaux ambitieux

La conquête spatiale continue et la bataille fait rage entre Européens et Américains... Du centre spatial de Kourou en Guyane, l'Agence Spatiale Européenne a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi sa fusée Vega et a ainsi mis sur orbite pas moins de 53 petits et très petits satellites, confiés à l'agence par 21 clients privés issus de 13 pays différents.

Parmi cette flotte, les deux tout premiers satellites slovènes, Nemo HD et Trisat, 65 et 4 kg respectivement, chargés de prendre des photos et vidéos de la surface terrestre et de faire des tests de matériels électroniques.

Quelques heures plus tard c'est la Nasa qui a conduit un test significatif, celui du propulseur FSB qui équipera la future fusée Space Launch System, la plus puissante que l'agence américaine ait jamais construite.

C'est avec cet engin que les Américains veulent envoyer, avant 2024, un homme et une femme sur la Lune... Nom de ce programme : Artemis, qui est aussi, dans la mythologie grecque, la soeur jumelle... d'Apollo.