Dans la tête des hommes : qu'est-ce que la masculinité toxique ?

Dans de nombreuses sociétés partout dans le monde, on s'attend à ce que les hommes soient durs et maîtres de la situation, à ce qu'ils réussissent et soient dominateurs, agressifs et courageux.

Ces comportements sont considérés comme spécifiquement "masculins". Ils sont même considérés comme positifs.

Mais lorsque la fermeté, le mépris du danger et le désir de contrôle se font au détriment de la tolérance, de la compassion et des comportements équitables, les choses deviennent rapidement négatives.

"Les idées, les normes, les attitudes selon lesquelles nous élevons les garçons dans l’idée que ce sont eux les dominants, que c’est par la violence que l’on résout les problèmes, que les hommes sont supérieurs aux femmes et que seule l'hétérosexualité est possible, c'est cela que nous appelons la masculinité toxique", explique Gary Barker, PDG et fondateur de Promundo.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur ce que les sociologues entendent par "masculinité toxique" et comment elle affecte nos sociétés.

