Marco Iacuitto est directeur général de la Chambre de commerce belgo-italienne. En marge d'une édition de Business Planet sur Erasmus pour jeunes entrepreneurs, notre journaliste Paul Hackett l'a interviewé pour en apprendre plus sur ce que ce programme européen implique. Cette initiative permet aux nouveaux entrepreneurs de passer jusqu'à six mois dans une PME d'un autre pays. Depuis son lancement en 2009, plus de 9000 partenariats commerciaux ont ainsi été formés.

Une collaboration d'un à six mois

Paul Hackett, euronews :

"Vous aidez à coordonner ce programme ici en Belgique. En quoi est-il spécifique et comment aide-t-il les entrepreneurs débutants ?"

Marco Iacuitto, directeur général de la Chambre de commerce belgo-italienne :

"Erasmus pour jeunes entrepreneurs est selon moi unique parce que depuis 2009, il contribue au développement d'une culture entrepreneuriale européenne. Tout entrepreneur débutant peut entamer une collaboration d'un à six mois avec des homologues expérimentés dans l'un des pays européens participant au programme. Ils peuvent apprendre comment diriger une entreprise. Ils peuvent se familiariser avec l'environnement commercial du pays. Leur tuteur peut leur donner des informations sur la manière dont ils peuvent étendre leur réseau, en particulier de clients, et il peut éventuellement devenir un partenaire commercial à la fin de leur échange. De plus, les entrepreneurs novices reçoivent une aide financière mensuelle de 500 à 1100 euros par mois en fonction du pays. Et ils sont soutenus par des organisations intermédiaires qui travaillent dans le développement des entreprises."

Paul Hackett :

"Quand vous sélectionnez les participants, quels critères appliquez-vous et comment faites-vous pour qu'ils correspondent à l'entrepreneur hôte ?"

Marco Iacuitto :

"Pour les entrepreneurs novices ou futurs, la qualité de leur business plan, de leur idée ou du projet qu'ils ont est très importante. Mais personnellement, je crois que la motivation et l'implication jouent aussi un grand rôle dans la sélection des participants."

Des critères larges

Paul Hackett :

"Qui peut se porter candidat pour bénéficier de ce programme ?"

Marco Iacuitto :

"Dans le cadre de ce programme, nous accueillons d'un côté, les entrepreneurs novices ou futurs : ce sont des candidats qui prévoient vraiment de lancer leur activité ou qui l'ont déjà lancée depuis maximum trois ans. De l'autre, les entrepreneurs hôtes sont des propriétaires ou des dirigeants de petites et moyennes entreprises qui ont une expérience de plus de trois ans dans la direction d'entreprise. Et ce qui est très important dans ce programme, c'est qu'il n'y a aucune limite d'âge, ni aucune restriction en termes de secteurs d'activité."

Site web et organisations intermédiaires

Paul Hackett :

"Et si je veux participer, comment faire pour en savoir plus ?"

Marco Iacuitto :

"C'est très simple. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Vous y trouverez toutes les informations sur l'éligibilité, la participation, l'inscription... Et si vous n'y trouvez pas tous les renseignements que vous cherchez, veuillez contacter une organisation intermédiaire dans votre pays et vous serez accompagné dans vos démarches."