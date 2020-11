Inde : manifestation des agriculteurs contre une nouvelle législation

no comment

Des milliers d'agriculteurs indiens en colère ont dû faire face à des gaz lacrymogènes et des coups de matraque vendredi, alors qu'ils protestaient contre une nouvelle loi réduisant selon eux leurs revenus et donnant plus de pouvoir aux grands groupes.

Entamée jeudi, leur marche vers la capitale avait été ralentie par les forces de l'ordre qui avaient déposé des conteneurs sur les routes pour freiner leur avancée.

Selon les fermiers indiens, cette nouvelle législation approuvée en septembre par le parlement pourrait amener le gouvernement à cesser d'acheter des céréales à des prix garantis. Craignant de devoir vendre leur production à des coûts fixés par les groupes industriels, les agriculteurs s'inquiètent de ne plus pouvoir vivre de leur métier.

Ces deux derniers mois, les syndicats du secteur, peu enclins à accepter la nouvelle législation, ont campé sur les routes des États du Pendjab et de l'Haryana.