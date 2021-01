Pas de réouverture des remontées mécaniques ce jeudi

Les remontées mécaniques ne rouvriront pas ce jeudi : l'annonce a été faite ce mercredi par le Secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, venant confirmer les craintes des professionnels de la montagne, dont très peu pariaient encore sur le 7 janvier comme cela était initialement envisagé. Aucune nouvelle date n'est pour l'instant avancée par le gouvernement français.

Guillaume Ruel, des remontées mécaniques de Villard-de-Lans : "On est restés sur cette date du 7 donc on s'est préparés comme vous pouvez le voir, tout est prêt, et ce depuis déjà plus d'un mois maintenant pour pouvoir rouvrir notre domaine skiable (...) donc on a quand même un sentiment d'incompréhension, ça fait un petit moment".

L'industrie du ski en France, c'est dix millions de visiteurs chaque année, qui génèrent des revenus de dix milliards d'euros, dans des stations qui emploient 120 000 personnes.

Le public qui malgré tout s'est déplacé à la montagne à Noël ou pour le jour de l'An s'est tourné vers des activités comme les raquettes ou le ski de fond. Mais télécabines, télésièges et tire-fesses restent à l'arrêt.

Christophe Lebel, de l'Office de Tourisme de Lans-en-Vercord : "L'idéal serait que tout reparte, voilà. Si on n'a que les remontées mécaniques, on sauve un peu les meubles, mais il faudrait aussi que l'on ait le reste de l'offre: les bars, les restaurants, pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions nos clients et les satisfaire."

Le pire qui pourrait maintenant arriver pour l'industrie des sports d'hiver, c'est un nouveau confinement, qui viendrait sans doute porter le coup fatal à une saison 2020-2021 bien mal commencée.