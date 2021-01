En Inde, des villageois s'unissent pour extraire un camion d'un ravin

no comment

En Inde, des centaines de villageois ont sorti un camion tombé dans une gorge dans l'Etat de Nagaland. Le véhicule avait fait une sortie de route avant de terminer sa course une vingtaine de mètres plus bas. Il a été extrait du ravin à l'aide de cordes et de plantes. Le chauffeur est sorti indemne de l'accident.