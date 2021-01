Si l'Europe veut pouvoir réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, on sait tous qu'elle doit révolutionner son système énergétique. La filière de l'hydrogène peut y contribuer.

Considéré pendant longtemps comme l'une des solutions à nos problèmes d'énergie, l'hydrogène n'a pas été à la hauteur de ses promesses. Mais la donne est en train de changer avec l'hydrogène vert.

En Allemagne, une entreprise affirme que la technologie qu'elle a développée permet de transporter l'hydrogène à bas coût. Un aspect important pour l'hydrogène vert, c'est-à-dire élaboré sans énergies fossiles, qui doit pouvoir être acheminé entre les sites de production comme les parcs éoliens et les centrales solaires et les lieux où l'on a le plus besoin d'hydrogène.

Une nouvelle technologie pour "faciliter le déploiement de l'infrastructure dédiée"

"Notre technologie permet le stockage sûr et efficace de l'hydrogène dans un liquide qui est totalement compatible avec les infrastructures aujourd'hui utilisées pour les combustibles liquides," explique Daniel Teichmann, fondateur et PDG de Hydrogenious. "En termes de potentiel, on veut faciliter le déploiement à grande échelle de l'infrastructure de l'hydrogène vert dans toute l'Union européenne dans le cadre de ce grand objectif de décarboner l'Europe, la mobilité et l'industrie et donc, contribuer aux efforts dans la lutte contre le changement climatique," assure-t-il.

Nous lui demandons en quoi le rôle de l'Union européenne est important dans le développement de l'écosystème adéquat. "Je crois que le rôle de l'Union européenne est extrêmement important," estime Daniel Teichmann. "Dans le cas de l'hydrogène, il faut voir les choses en grand : ce n'est pas quelque chose que l'on peut mettre en place à un niveau national ; donc, je crois que les mécanismes actuels de financement de l'Union européenne sont exactement ce qu'il nous faut pour que l'hydrogène vert devienne une réalité," souligne-t-il.

Produire 130 fois plus d'hydrogène propre d'ici à 2030

Actuellement, la majorité de notre hydrogène est produit à partir de sources fossiles, mais il peut être élaboré à partir d'énergies renouvelables grâce à un procédé appelé électrolyse.

L'une des priorités de l'Union européenne, c'est de produire 13 fois plus d'hydrogène propre d'ici à 2024 et même 130 fois plus d'ici à 2030. Pour y parvenir, elle a lancé l'Alliance européenne pour un hydrogène propre dont fait déjà partie l'entreprise Hydrogenious.

Ouverte à tous les acteurs publics et privés, cette Alliance est destinée à rapprocher décideurs politiques et industriels.

"L'hydrogène propre est essentiel pour décarboner l'aviation ou le transport maritime"

Nous interrogeons à ce sujet, Walburga Hemetsberger, la PDG d'une organisation appelée SolarPower Europe qui est membre de cette Alliance.

"Accélérer la production d'hydrogène propre est essentiel pour décarboner les secteurs comme l'aviation et le transport maritime," affirme-t-elle. "Et c'est là que cette Alliance joue un rôle : elle a pour objectif d'accélérer cette production d'hydrogène et de garantir que cet hydrogène est totalement durable," poursuit-elle. "C'est crucial puisque la production européenne d'hydrogène en Europe repose aujourd'hui largement sur les combustibles fossiles," précise-t-elle.

Les capacités européennes dans l'hydrogène propre doivent être fortement développées. Cette alliance fournira un soutien aux industries et entreprises selon la PDG de SolarPower Europe.

"L'objectif central de l'Alliance," dit-elle, "c'est de réunir les entreprises européennes incontournables dans ce domaine, des leaders établis du marché aux start-up tout au long de la chaîne de valeur, mais aussi les décideurs politiques des États membres pour donner un élan à l'économie de l'hydrogène. Nous avons le potentiel de construire un écosystème industriel solide qui fera de l'Europe, un leader mondial des solutions fondées sur l'hydrogène propre," assure-t-elle.

Éléments-clés

L'hydrogène n'émet pas de CO2 lors de son utilisation. Par conséquent, il offre une solution pour décarboner des processus industriels et des secteurs économiques dans lesquels la réduction des émissions de CO2 est à la fois, urgente et difficile à atteindre.

La création de l'Alliance européenne pour un hydrogène propre a été annoncée dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle pour une Europe verte et numérique en mars 2020. Elle s'inscrit dans les efforts pour accélérer la décarbonation des industries et maintenir la primauté industrielle.

L'Alliance identifiera et constituera une réserve de projets d'investissement viables tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène propre dans l'idée d'abandonner à terme, les énergies fossiles.

Liens utiles

Entreprise Hydrogenious

Alliance européenne pour un hydrogène propre

SolarPower Europe

Stratégie européenne en matière d'hydrogène propre

Lancement de l'Alliance européenne pour un hydrogène propre

Tables rondes de l'Alliance européenne pour un hydrogène propre