Les Golden Globes, antichambre des Oscars, sont décernés ce dimanche en virtuel

Remis par les membres de la Presse étrangère aux Etats-Unis, les Golden Globes sont considérés comme l'antichambre des Oscars, l'an dernier tous les gagnants des Golden Globes ont remporté l'Oscar équivalent.

La cérémonie des Golden Globes se fera cette année en virtuel, Covid-19 oblige...

Ce sont les actrices Tina Frey et Amy Poelher qui animeront, l'une à Hollywood, l'autre à New York la remise des prix dimanche soir.

"Oui, Tina va être à New York, et je vais être en Californie. Et nous allons profiter pleinement du plaisir que l'on a à faire des cérémonies de remise de prix sur son ordinateur". Amy Poehler actrice et réalisatrice

Pour le Golden Globe du Meilleur film dramatique, deux films Netflix comptent parmi les grands favoris...

The Trial of the Chicago 7, en plein mouvement Black Live Matters risque de s'attirer à lui beaucoup de suffrages.

L'histoire vraie de la police de Chicago qui a volontairement chargé des manifestants pacifistes venus protester au Congrès démocrate pour dénoncer la guerre du Vietnam...

Mank, produit également par Netflix, est aussi l'un des plus sérieux prétendants.

Filmé dans un impeccable Noir et Blanc, David Fincher rend hommage à Orson Welles et au scénariste de Citizen Kane, Herman Mankiewicz, surnommé Mank... joué par un Gary Oldman au sommet de son art

Nomadland de la jeune cinéaste prodige d'origine chinoise Chloé Zhao est un outisder sérieux, grâce notamment à la prestation magistrale de Frances McDormand en femme nomade, montrant la face cachée de l'Amérique...

Enfin, notons la présence d'un film aux couleurs européennes, The Father, co-écrit et réalisé par le français Florian Zeller, et interprété par les britanniques Olivia Colman et Anthony Hopkins, qui interprète un homme qui perd irrémédiablement la mémoire...

Le verdict sera rendu dans la nuit du dimanche 28 février au lundi 1er mars.