Le FMI veut davantage d'impôts sur les plus riches

Pourquoi ne pas augmenter les impôts sur les plus riches et sur les entreprises ayant fait plus de bénéfices pendant la pandémie ? C'est en tout cas la suggestion du FMI. Le Fonds monétaire international prend acte des besoins de ressources supplémentaires des gouvernements pour aider les plus vulnérables.

"Si les progrès dans la vaccination s'accélèrent et concernent tout le monde, les bénéfices sanitaires, sociaux, économiques et financiers seront immenses, a déclaré Vitor Gaspar, directeur des affaires fiscales au FMI. La vaccination pourrait être le projet mondial le plus rentable qui n'ait jamais existé."

Rentable car une maîtrise rapide de la pandémie permettrait, toujours selon le FMI, de générer plus de 850 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires d'ici 2025. Ce mardi, le patron d'Amazon Jeff Bezos a assuré qu'il soutient l'idée d'une hausse des impôts sur les sociétés aux États-Unis.