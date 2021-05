Refusant de s'adresser à la presse, Naomi Osaka quitte Roland-Garros pour son "bien-être"

Naomi Osaka claque la porte de Roland-Garros. Une décision brutale qui fait suite à son refus de se présenter aux conférences de presse durant le tournoi ce qui lui a valu une amende de plus de 12.000 euros, mais aussi des menaces de sanctions plus sévères, de Roland-Garros et des autres tournois du Grand chelem.

La Japonaise a expliqué sa décision dans un long message sur Twitter, insistant sur son bien-être après plusieurs épisodes dépressifs depuis 2018 et des problèmes d'"anxiété sociale". "Je vais me retirer un certain temps des courts, mais le moment venu, je veux vraiment travailler avec le circuit pour discuter des moyens d'améliorer les choses pour les joueurs, la presse et les fans".

Actuelle numéro deux mondiale, Naomi Osaka a remporté deux fois l'Open d'Australie et deux fois l'US Open, mais n'a encore jamais brillé à Roland-Garros.