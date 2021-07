La Banque Centrale Européenne maintient ses taux directeurs à leur plus bas historique

L'économie de la zone euro rebondit fortement, mais le Covid-19 et ses variants restent une inquiétude pour la BCE. La Banque Centrale Européenne a donc décidé de maintenir ses taux directeurs à leur plus bas historique et l'ensemble de son dispositif exceptionnel de soutien à l'économie. Christine Lagarde

"La reprise de l'économie de la zone euro est en bonne voie, s'est félicité Christine Lagarde, la présidente de la BCE. De plus en plus de personnes se font vacciner et les restrictions de confinement ont été assouplies dans la plupart des pays de la zone euro. Mais la pandémie continue de faire planer une ombre, d'autant plus que le variant Delta constitue une source d'incertitude croissante."

La remontée des contaminations pourrait freiner la reprise dans les services, notamment dans le tourisme et l'hôtellerie

La BCE n'envisagera pas une hausse de ses taux avant de voir les perspectives d'inflation "durablement" atteindre son nouvel objectif fixé à 2%.