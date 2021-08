L'incendie Dixie Fire devient le 3ème plus grand feu de l'histoire de la Californie

Il a dévoré plus de 170 000 hectares, soit l'équivalent de 17 fois la ville de Paris, et est devenu vendredi le troisième plus gros incendie de l'histoire récente de la Californie : le Dixie Fire est encore loin d'être terminé.

Le feu n'est contenu qu'à 20% et les rafales de vent pourraient encore alimenter le brasier, craignent les autorités.

Ces bourrasques, combinées à un terrain difficile et à une végétation abondante et très sèche, rendent les efforts des combattants du feu encore plus ardus.

La ville de Greenville, dans le nord de la Californie, a été réduite en cendres cette semaine, et Chester, plus au nord-est, fait partie de celles qui ont été évacuées.

"Les personnes qui ont perdu leurs habitations et leurs commerces... Leur vie ne sera plus jamais la même", a dit lors d'une conférence de presse le shérif du comté de Plumas, Todd Johns, qui participe à coordonner les efforts contre l'incendie et habite Greenville "depuis toujours".

Si personne n'a encore été blessé par le brasier, il est vital que les habitants de la région se trouvant sur son chemin tiennent compte des avis d'évacuation, a souligné Todd Johns.

Plus de 5 000 pompiers combattent l'immense incendie, dont les énormes volutes de fumée sont visibles depuis l'espace.

La Californie est hélas habituée aux incendies, mais fin juillet, les feux avaient détruit deux fois et demi plus de végétation qu'à la même période en 2020, pourtant déjà la pire année de l'histoire de la Californie.