Dans le quartier londonien de Hackney Wick, un bar un peu particulier a récemment ouvert ses portes. Ici, on accueille les chiens aussi bien que leurs maîtres.

Les canidés peuvent gambader, aboyer et évidemment consommer des cocktails (sans alcool !) pendant que leurs propriétaires boivent un verre.

L'établissement s'appelle "After Bark" (mélange de "bar" et "bark" signifiant "aboyer" an anglais).