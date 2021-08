Droit européen : une décision de la Cour constitutionnelle très attendue en Pologne ce mardi

no comment

En Pologne, un groupe de militants pro-démocratie a pénétré ce lundi dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle lors d'une manifestation de désobéissance civile, à la veille d'une décision de justice très attendue que doit rendre la Cour. Les juges doivent décider si le droit de l'Union européen prime ou non sur la Constitution polonaise en ce qui concerne les modifications du système judiciaire polonais mises en oeuvre par Droit et justice (parti au pouvoir), que l'UE considère comme une violation des normes démocratiques. Mais les manifestants remettent en cause l'impartialité du tribunal, notamment parce que les conservateurs y ont nommé trois juges peu après avoir pris le pouvoir en 2015.