La Mostra de Venise accueille tous les films, y compris ceux produits par Netflix

C'est le plus ancien festival de cinéma du monde, dans l'une des plus belles villes du monde.

La Mostra de Venise n'a jamais eu à rougir de Cannes : un cadre de rêve, et les meilleurs films de ces dernières années récompensés par un Lion d'or, de The Joker avec Joachin Phoenix à Roma d'Alfonso Cuaron ou Nomadland de Chloé Zhao.

Et cette année risque d'être encore exceptionnelle : Pedro Almodovar présentera en ouverture de cette 78ème édition son dernier film avec Penelope Cruz, Madres Paralelas, des auteurs grand public comme Ridley Scott ou Denis Villeneuve présenteront respectivement Le Dernier Duel avec Matt Damon et Dune avec la jeune coqueluche franco-américaine, Timothée Chalamet.

"Les conditions difficiles dans lesquelles les films ont été tournés, la pandémie, le virus, les conditions de sécurité, ont servi de stimulus à la créativité des cinéastes. Et beaucoup des films de ces réalisateurs sont parmi leurs meilleurs. Cela signifie que cette édition sera probablement l'une des plus fortes de ces dernières années". Alberto Barbera directeur du festival du film de Venise

Contrairement à Cannes, Netflix est le bienvenu sur le Lido, et présente certains des films les plus attendus du moment comme The Power of the Dog avec Benedict Cumberbach et Kirsten Dunst, un western qui s'annonce sombre....

Netflix produit également des films européens comme le dernier du réalisateur italien Paolo Sorrentino, La Main de Dieu, en compétition pour le Lion d'or.

"C'est un film produit par Netflix, il ne pouvait pas aller en compétition à Cannes pour les raisons que l'on connaît, et donc nous sommes heureux d'avoir Sorrentino. Mais il est venu à Venise plusieurs fois, il est venu avec la série "The Young Pope" deux fois, et il a fait ses débuts à Venise avec son premier film en 1999. C'est donc un retour très attendu pour lui aussi". Alberto Barbera directeur du festival du film de Venise

La Main de Dieu est l'histoire d'un garçon dans le Naples tumultueux des années 1980. Le film le plus personnel de Sorrentino à ce jour est une histoire de destin et de famille, de sport et de cinéma, d'amour et de perte.

La Mostra se termine le 11 septembre.