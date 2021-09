Ouragan Ida : En Louisiane, Joe Biden promet le soutien de la nation

Joe Biden s'est rendu ce vendredi dans l'une des villes les plus touchées par l'Ouragan Ida, LaPlace. "Cette tempête a été incroyable, pas seulement ici mais sur toute la côte est", a déclaré le président américain.

Après avoir dévasté la Louisiane dès dimanche dernier, Ida, rétrogradée au rang de tempête tropicale, a poursuivi sa route à travers les États-Unis et déversé mercredi des pluies torrentielles sur New York et le New Jersey, provoquant des inondations encore plus meurtrières.

Certains villages ont vu leurs constructions entièrement rasées par le vent soufflant à plus de 240 km/h. Les sinistrés évacuent. En Louisiane, plus de 600 000 personnes n'ont plus d'eau potable et doivent évacuer l'électricité ne sera rétablie qu'en milieu de semaine prochaine.

"Mieux se préparer"

Biden a promis une aide fédérale solide et a déclaré que le gouvernement avait déjà distribué 100 millions de dollars directement aux particuliers. Le président a insisté sur la nécessité pour les Etats-Unis de mieux se préparer à des événements météorologiques extrêmes, que le changement climatique rend plus fréquents. : "L'ouragan Ida est un autre rappel. Nous devons être prêts pour le prochain ouragan et les super tempêtes vont arriver et elles vont arriver plus fréquemment et plus férocement."

L'ouragan a fait au moins47 morts sur la côte-Est des États-Unis