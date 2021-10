Bob Marley mis à l'honneur à Londres dans une comédie musicale

La légende du reggae Bob Marley est mise à l'honneur dans une comédie musicale à Londres. Un spectacle retraçant la vie du chanteur jamaïcain, à travers ses œuvres, intemporelles.

Quarante ans après sa mort, Bob Marley reste une icône, qui véhicule un message d'"amour unique", indique Arinze Kene, qui interprète le rôle du chanteur.

"Le message de Bob était l'acceptation et l'amour universel et son message est toujours très important aujourd'hui" explique-t-il.

Gabrielle Brooks, qui joue le rôle de la veuve du chanteur, Rita Marley, estime que Bob Marley est un "activiste" qui véhicule des messages "d'amour, d'unité, de convivialité et d'espoir".

"Même s'il chantait des chansons rebelles, il y a parfois des musiques sur lesquelles on a envie de se lever et de danser. Et c'est ce que nos spectateurs font, et c'était vraiment spécial" souligne-t-elle.

Il aura fallu six ans pour mettre sur pied cette comédie musicale. Un spectacle retardé par la pandémie de Coronavirus.

La présentation officielle du spectacle "Get Up, Stand Up !" est prévue le 20 octobre 2021 au Lyric Theatre de Londres.