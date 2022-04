no comment

La chasse aux oeufs... sous l'eau. C'est un évènement organisé tous les ans en Floride par l'entreprise Captain Slate's Dive Adventures in the Upper Keys. Le but, attirer l'attention du public sur la nécessaire préservation de l'environnement unique de cette région marine de Floride, mais aussi lever des fonds pour des associations de protection de l'enfance.