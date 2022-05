no comment

Les autorités égyptiennes chargées des antiquités ont exposé un ensemble d'objets anciens datant de 2 500 ans, récemment mis au jour dans la célèbre nécropole de Saqqara.

Les objets ont été présentés au pied de la pyramide de Djoser à Saqqara, à 24 kilomètres au sud-ouest de la capitale égyptienne.

Selon Mostafa Waziri, chef du Conseil suprême des antiquités, la découverte comprend 250 sarcophages peints avec des momies bien conservées à l'intérieur, ainsi que 150 statues en bronze de divinités anciennes et des récipients en bronze utilisés dans les rituels d'Isis, la déesse de la fertilité dans la mythologie égyptienne ancienne, tous datant de la période tardive, environ 500 avant J.-C..

Une statue de bronze sans tête d'Imhotep, l'architecte en chef du pharaon Djoser qui a régné sur l'Égypte ancienne entre 2630 et 2611 avant J.-C., était également exposée.

Les objets seront transférés pour une exposition permanente au nouveau Grand Musée égyptien, un méga-projet encore en construction près des célèbres pyramides de Gizeh, à la périphérie du Caire.

Le site de Saqqara fait partie d'une vaste nécropole située à Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte, qui comprend les pyramides de Gizeh et les pyramides plus petites d'Abou Sir, de Dahchour et d'Abou Ruwaysh.

Les ruines de Memphis ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO dans les années 1970.

L'Égypte a fait une promotion intensive des récentes découvertes archéologiques, dans l'espoir d'attirer davantage de touristes dans le pays.

Son secteur touristique, source majeure de devises étrangères, a souffert d'années de troubles politiques et de violences après le soulèvement de 2011 qui a renversé l'autocrate Hosni Moubarak.

Le secteur a récemment commencé à se remettre de la pandémie de coronavirus, pour être à nouveau frappé par les effets de la guerre de la Russie en Ukraine.

Avec la Russie, l'Ukraine est une source importante de touristes visitant l'Égypte.