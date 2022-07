L'équipe de France a délivré un message de puissance pour son entrée en lice à l'Euro féminin, dimanche à Rotherham, roulant avant la mi-temps sur une équipe d'Italie (5-1) brûlée par les étincelles offensives tricolores et l'épatante Grace Geyoro, créditée d'un surprenant triplé.

La pression, quelle pression? Les Bleues, attendues au tournant, ont infligé aux Azzurre le plus gros carton de la première journée, plus large encore que les scores-fleuve réalisés par les Allemandes (4-0), les Norvégiennes et les Espagnoles (4-1) avant elles en entame du tournoi.

L'étiquette de favorites n'a pas semblé trop lourde à porter pour les Françaises, parties pied au plancher face à des Italiennes submergées par les vagues d'attaques venues de la droite, de la gauche et du centre.

Match déjà plié avant la deuxième période

Les Bleues avaient en effet assuré la victoire avant même la deuxième période, débutée à 5-0. Elles ont en revanche levé le pied et concédé un but évitable de l'entrante Martina Piemonte (76e), puis ont été soulagées par un sauvetage de Selma Bacha et une parade de Peyraud-Magnin dans le temps additionnel.

La France survole son groupe devant l'Islande et la Belgique (qui ont fait match nul 1-1 un peu plus tôt dimanche), l'Italie fermant la marche. Et le rêve d'un premier titre, le 31 juillet à Wembley, demeure intact.

Les matchs du 11 juillet

L'Euro féminin se poursuit ce lundi, avec la deuxième journée des poules. À 18h, l'Autriche va tenter de rebondir face l'Irlande du Nord. A 21h, la Norvège et l'Angleterre disputeront un match important pour la première place du groupe A.