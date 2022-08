Guerre en Ukraine : dans un camp de formation des nouvelles recrues

Des tirs de mitraillette, de la fumée, des soldats qui se mettent à l'abri. La scène ressemble à s'y m'éprendre à un terrain en guerre mais il s'agit d'un centre d'entrainement britannique. C'est ici, dans le sud de l'Angleterre que sont formés des soldats ukrainiens aux techniques de combats en zone urbaine.

A l'initiative du gouvernement britannique plus de deux mille ukrainiens ont participé à des formations militaires. objectif : former les nouvelles recrues au maniement des armes et aux techniques adaptées à la guerre en Ukraine.

Les engagés ont entre 18 et 55 ans et parmi eux se trouve un nombre non négligeable de femmes. S'ils n'avaient aucun lien avec l'armée avant la guerre, il se disent tous prêts à combattre pour l'Ukraine. Le Royaume-Uni espère former 10.000 soldats en 3 mois.