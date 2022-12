Les présidents américain et français "réaffirment le soutien continu de leurs pays à l'Ukraine". C'est ce qui figure dans un communiqué commun publié à l'issue de leur entretien à la Maison Blanche.

Ils s'engagent notamment à lui fournir "une aide politique, sécuritaire, humanitaire et économique aussi longtemps qu'il le faudra", selon ce document.

Iran

Joe Biden et Emmanuel Macron ont exprimé leur "respect" pour les Iraniens qui "manifestent courageusement" pour leurs "libertés fondamentales", dans un communiqué commun.

Les présidents américain et français ont applaudi "les femmes et les jeunes" qui protestent "pour obtenir le droit d'exercer leurs droits humains et leurs libertés fondamentales, auxquels l'Iran a souscrit, et qu'il bafoue", selon ce document.

Climat

Joe Biden et Emmanuel Macron se sont engagés à mener des transitions écologiques "mutuellement profitables" à leurs pays.

Les deux présidents ont exprimé leur désir de "renforcer le partenariat entre les Etats-Unis et l'Union européenne sur l'énergie propre et le climat", selon un communiqué commun.

Chine

Les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron se sont engagés à "coordonner" la réponse de leurs pays aux "défis posés par la Chine", notamment en matière de droits humains.

La France et les Etats-Unis travailleront également "avec la Chine sur des sujets mondiaux d'importance, comme le changement climatique", selon un communiqué conjoint publié pendant une visite d'Etat du dirigeant français à Washington.