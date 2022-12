Mondial 2022 : qui de l'Argentine ou de la France est la plus forte sur les réseaux sociaux ?

"Jamais deux sans trois", comme l'avance l'expression populaire. Mais ce dimanche, une seule des deux équipes repartira du Qatar avec une troisième étoile sur le maillot. A quelques heures de la finale de la Coupe du monde, les joueurs argentins et français se préparent à en découdre. Sur les réseaux sociaux, le match a déjà débuté depuis longtemps. Mais quelle est l'équipe qui est la plus suivie ?

Par équipe : victoire aux points de la France

Commençons par les comptes officiels des deux sélections et par le réseau social historique, qui fait office de dinosaure pour de nombreuses personnes nées après l'an 2000, à savoir Facebook. Ici, c'est l'équipe de France qui s'impose, mais de peu. La page des Bleus est suivie par 6,8 millions de followers contre 5 millions pour l'Albiceleste.

𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 ! 🔥🔥🔥 #FiersdetreBleus Posted by Équipe de France de Football on Wednesday, December 14, 2022

Sur Twitter, l'équipe de France est, là aussi, devant la sélection argentine, avec 5,9 millions de followerscontre 5 millions. Encore une fois, on peut parler de marquage à la culotte.

Dernier duel sur Instagram estampillé plus "jeune". Ici, l'équipe de la Fédération française de football creuse l'écart avec son homologue sud-américaine, la "Selección Argentina" cumulant 9,8 millions d'abonnés contre 13 millions pour la bande à Didier Deschamps, le coach tricolore.

Sur les comptes personnels : victoire écrasante de l'Argentine

Le football, c'est une équipe... formée de plusieurs joueurs. Onze en l'occurrence qui s'affrontent sur le terrain, plus 5 remplaçants dans le temps réglementaire et un sixième en cas de prolongation. De plus, pour cette coupe du monde, les deux sélectionneurs ont apporté 26 joueurs au total dans leur valise.

Pour mener à bien, notre petit calcul, nous avons privilégié Instagram, de loin le réseau social le plus utilisé par les footballeurs professionnels. C'est bien simple, tous hormis Hugo Lloris chez les Français, ont un compte "Insta".

Comme le montre le graphique ci-dessus, "y'a pas" match, l'Argentine écrase la France. Et en plus, pour les Bleus, nous avons convoqué dans cette liste Karim Benzema, avec un plus que respectable 62,1 millions de followers, alors que le Ballon d'Or 2022 a dû déclarer forfait à quelques heures du premier match de la compétition. Mais même avec le renfort du capitaine du Real de Madrid, les Tricolores ne peuvent lutter, terrassés par un seul homme et ses 391 millions de followers. Qui à votre avis ?

On s'en doutait un peu, Lionel Messi est la star argentine incontestée sur les réseaux. Le second joueur le plus suivi sur Instagram est loin derrière, Paulo Dybala et ses plus de 50,8 millions de fidèles.

Même chose côté français : l'identité du joueur le plus populaire ne fait pas l'ombre d'un doute, Kylian Mbappé, (78,3 millions sur Instagram) emportant tout sur son passage. Mais si le joueur du PSG se détache nettement par rapport à ses coéquipiers, sauf Karim Benzema comme évoqué plus haut, il ne peut rien faire contre la "Pulga" qui l'emporte comme un tsunami sur Instagram. Mais aussi sur Facebook, où Leo Messi dépasse les 100 millions d'abonnés. Seule consolation, le numéro 10 tricolore est devant sur Twitter. Mais sur le réseau à l'oiseau bleu, Messi a délégué la gestion de son compte, ce n'est donc pas vraiment un compte officiel.