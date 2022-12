Encore très rare dans nos assiettes, le fois gras vegan, ou "faux gras" séduit de plus en plus

Il ressemble à s'y méprendre au foie gras classique. Mais cet aliment est en fait un "faux gras" ; comprenez un foie gras végétal.

Dans cette grande surface parisienne spécialisée dans les produits vegan, tout le monde n'est pas conquis.

"La texture est là, la couleur, oui. Mais le goût, non" analyse une femme après avoir goûté le produit.

"Je ne suis pas particulièrement emballé par ce que je viens de goûter. Encore une fois, ce n'est pas mauvais" concède un jeune homme.

S'il est encore loin de l'original sur le plan gustatif, le faux gras fait tout de même son petit bout de chemin, dans les rayons de ce supermarché. À la truffe, classique ou aux noix de cajou, il y en a pour tous les gouts.

"On a commencé en 2017 à proposer des alternatives végétales au foie gras, avec une seule référence. Aujourd'hui, en 2022, nous en avons huit" se satisfait Astrid Castaignon, responsable des achats et de l'offre pour l'enseigne Naturalia.

Et les plus fins gourmets aussi s'y mettent. Comme Fabien Borgel, chef d'un restaurant parisien 100% crudivore & vegan.

"Les gens ne veulent plus manger de viande et encore moins de foie gras par rapport au gavage et tout ce qui s'en suit" explique-t-il en présentant une recette agrémentée d'épices, permettant de relever le goût du foie gras végétal.

"En goût, on ne s'y retrouve pas exactement, mais il y a un truc assez sympa" dit-il.