Dolomites : Atterrissage miraculeux d'un avion de tourisme

Une pilote de 22 ans a réussi un atterrissage d'urgence à plus de 2000 mètres d'altitude en pleine Alpes Italiennes. Ni elles ni ses deux passagers n'ont subi de blessures graves.

Un avion a été forcé d'atterrir en catastrophe à 2100 mètres d'altitude dans le massif italien des Dolomites. Ni la pilote, ni ses deux passagers, son frère et sa compagne, n'ont été gravement blessés.

La pilote de 22 ans Silvia de Bon, raconte qu'elle était en train de survoler un pic quand son moteur s'est soudainement arrêté. Elle a redressé le manche pour s'aligner sur la pente de la montagne et faire se poser l'avion de croisière sur la poudreuse. Elle explique avoir perdu connaissance à l'atterrissage et a dû être gardée en observation à l'hôpital pendant la nuit.

"Quand mon fils m'a appelé, me demandant si quelqu'un pouvait le ramener à la maison et que tout le monde allait bien, alors j'ai tout compris", a déclaré le père des deux frères au journal italien Corriere della Sera. "Silvia m'a dit que l'avion avait déjà des problèmes d'allumage à Trente, alors elle a appelé son instructeur qui lui a expliqué comment faire. En allant à haute altitude, il a subi plus de problèmes. Elle m'a dit que l'avion avait plongé et elle s'est sauvée en appliquant des manœuvres d'urgence."

Le lieu d'atterrissage était à proximité d'un refuge. Les deux passager encore conscients ont pu appeler les secours. Tous les trois ont été transportés en hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Santa Chiara.

Malgré sa frayeur, la pilote a expliqué qu'elle ne voulait pas renoncer à sa passion du vol. Déjà titulaire d'une licence italienne et américaine, la jeune femme se destine à une carrière de pilote de ligne.