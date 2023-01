En direct : ouverture du Forum économique mondial à Davos

16:40

"Chaque milliardaire représente un échec de politique publique"

Dans un rapport publié à l'ouverture du Forum, l'ONG Oxfam alerte sur l'explosion des inégalités et de la pauvreté. Depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites, près de deux fois plus que le reste de la population mondiale, écrit Oxfam. L'organisme milite pour une division deux du nombre de milliardaires d'ici 2030 grâce à la taxation, avant de les "abolir" à plus long terme.