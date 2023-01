Davos : Antonio Guterres dénonce le "grand mensonge" de l'industrie pétrolière

Si nous continuons sur cette lancée, nous allons vers l'épuisement complet de la planète. Et cela parce que les milliardaires consomment tellement plus de carbone qu'une personne moyenne, un million de fois plus si nous considérons leurs investissements. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre. Nous devons donc examiner ce que nous pouvons faire collectivement pour garder une planète vivable et aussi ce qui est moralement juste en termes humains.