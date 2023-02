Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé en Irlande du Nord jeudi soir afin de rencontrer les dirigeants politiques locaux. Un accord sur le protocole d'Irlande du Nord serait imminent, d'après la presse britannique.

Depuis plusieurs années, c'est un casse-tête politique pour Londres et une épine dans les relations entre l'Irlande du Nord et l'Union européenne. Le 24 janvier 2020, après de longues négociations, Bruxelles et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord en signant "le protocole sur l'Irlande du Nord".

L'accord en question vise à préserver le processus de paix en maintenant la libre-circulation des échanges entre les deux Irlande, et éviter l'apparition d'une frontière physique sur l'île divisée. Pour rappel, la séparation entre l'Irlande du nord et la république d'Irlande constitue l'unique frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l'UE.

Cette frontière ouverte est un pilier essentiel du processus de paix qui a mis fin à 30 ans de violence en Irlande. Mais cet accord suscite depuis des inquiétudes chez les 27 qui redoutent de voir apparaître sur leur marché des biens britanniques non conformes aux normes de l'UE.

Autre indice qu'un accord serait sur le point d'être conclu, d'après les observateurs : le ministre britannique des affaires étrangères, James Cleverly, devrait se rendrait à Bruxelles ce vendredi pour rencontrer le négociateur en chef de l'Union européenne, Maros Sefcovic.

Unionistes en colère

Ce protocole soutenu par les nationalistes provoque toutefois la colère des unionistes, partisans de la couronne britannique. D'après eux, ce dispositif aurait pour conséquence de créer une nouvelle frontière en mer d'Irlande, séparant la province du reste du Royaume-Uni.

L'ambiance entre les deux camps s'est améliorée depuis que Rishi Sunak, un partisan du Brexit, souvent qualifié de "pragmatique" a pris ses fonctions fin octobre.

Le gouvernement britannique espère résoudre le différend commercial avec l'UE et sortir de l'impasse politique avant le 25ème anniversaire, en avril, de l'accord de paix du Vendredi Saint de 1998 en Irlande du Nord. Londres compte sur la conclusion d'un accord avec l'Union européenne pour alléger les contrôles douaniers et rallier les unionistes.