Vladimir Poutine en Crimée, le jour du 9ème anniversaire de l'annexion de la péninsule

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé samedi en Crimée, le jour du neuvième anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie en 2014, a annoncé la télévision publique russe.

En déplacement surprise à Sébastopol, port d'attache de la Flotte russe de la mer Noire en Crimée, Vladimir Poutine a notamment visité une école des arts en compagnie du gouverneur local, Mikhaïl Razvojaïev, selon les images diffusées par la chaîne de télévision Rossia-1. "Notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine sait surprendre. Dans le bon sens de ce mot", a écrit sur Telegram Mikhaïl Razvojaïev.

Selon lui, une école des arts pour enfants devait être inaugurée samedi avec une participation du dirigeant russe par visioconférence.

"Mais Vladimir Vladimirovitch est venu en personne. Lui-même. Au volant. Parce que lors d'une journée historique comme aujourd'hui, il est toujours avec Sébastopol et ses habitants", a affirmé Mikhaïl Razvojaïev.

Vladimir Poutine visé par un mandat d'arrêt de la CPI

Vladimir Poutine, qui recevra la semaine prochaine à Moscou le président chinois Xi Jinping, est désormais visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) pour le crime de guerre de "déportation illégale" d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué une décision "historique, qui marque le début d'une responsabilité historique", le Kremlin juge de son côté qu'elle n'a aucune valeur juridique.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a salué "une décision importante" et le Royaume-Uni une mesure qui va "obliger ceux qui sont au sommet du régime russe, y compris Vladimir Poutine, à rendre des comptes."

Plus de 16 000 enfants ukrainiens ont été déportés vers la Russie depuis l'invasion le 24 février 2022, selon Kyiv, et beaucoup auraient été placés dans des institutions et des foyers d'accueil.