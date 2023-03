Vladimir Poutine et Bachar al Assad réaffirment leur soutien mutuel

Le président russe Vladimir Poutine a reçu son homologue syrien Bachar al Assad, ce mercredi à Moscou.

Plusieurs ministres ont participé à cette rencontre.

Les discussions ont porté sur la reconstruction de la Syrie après douze ans de guerre civile.

Vladimir Poutine a loué les efforts de son allié syrien, dans la lutte contre le terrorisme.

Il a aussi été question du récent tremblement de terre qui a dévasté la Syrie et la Turquie.

"En tant que véritables amis, nous essayons de vous soutenir, a indiqué Vladimir Poutine à son hôte_. Comme vous le savez, nos unités du ministère des situations d'urgence se sont rendues sur place après le séisme. _Nos forces stationnées en Syrie vont continuer à vous aider à surmonter les conséquences de ce tremblement de terre."

La Syrie est l'un des rares pays à soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et Bachar al Assad a réaffirmé son soutien.

"_Je voudrais saisir l'occasion de ma visite en Russie, j__uste après l'anniversaire de la guerre en Ukraine, pour réaffirmer la position de la Syrie sur cette guerre et _contre le toute forme de nazisme."

En toile de fond de cette visite, il y a les efforts de la Russie pour réconcilier la Syrie, son allié fidèle, avec la Turquie. Damas et Ankara sont brouillés depuis 2011. Or, Moscou souhaite orchestrer un rapprochement, en organisant un sommet avec les présidents turc et syrien.

Pour Vladimir Poutine, cela permettrait de réaffirmer une influence diplomatique, fortement atténuée depuis le début de la guerre en Ukraine.